كهرباء غزة: الجدول ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع والعمل بمولدين

خاص دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول التوزيع المعمول به حالياً، هو ثماني ساعات وصل، مقابل ثماني ساعات قطع، مع نسبة عجز تصل إلى ساعتين في اليوم.وأوضحت الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الشركة تستلم من محطة التوليد 55 ميجاوات، فيما تستلم من الجانب الإسرائيلي 120 ميجاوات.وأشارت إلى أن المحطة، تعمل الآن بمولدي كهرباء، أما المولد الثالث، فسيتم تشغيله عند دخول كميات الوقود من (معبر كرم أبو سالم التجاري).