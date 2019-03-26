شؤون فلسطينية

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حكومة تسيير الأعمال عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن ما يجري استمرار واصرار على شن الحرب المفتوحة ضد أهلنا، وأبناء شعبنا الصامدين هناك".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "استمرار غارات الطيران الحربي والقصف المتواصل خلال الساعات الماضية وما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة في ظل الحصار الجائر منذ 12 عاما، لا يحتمل السكوت عليه من قبل المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك فورا في سبيل الدفاع عن قوانينه وشرائعه التي تصدر عنه على الأقل، اذ لا يمكن القبول بكل ما يمكن ان يزعزع مسؤوليته ومكانته المتعارف عليها .

وتوجه بالشكر لكافة الجهود التي تبذل من أجل وقف العدوان وتجنيب أبناء شعبنا المزيد من المخاطر وعدوان الاحتلال .

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