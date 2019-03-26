الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل 3 طلاب من داخلها

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، جامعة بير زيت واعتقلت ثلاثة طلاب من داخل حرمها الجامعي.واعتقلت القوات الخاصة من جيش الاحتلال الطلبة توفيق ابو عرقوب وحمزة ابو قرع ممثل اللجنة التحضيرية للكتلة الاسلامية والطالب عدي نخلة من الغرفة التي بجانب مجلس الطلبة.