الجزيرة: مصر أجرت اتصالات للتأكيد على سريان التهدئة بين المقاومة والاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن الوفد الأمني المصري، أجرى خلال الساعات الأخيرة، اتصالات؛ للتأكيد على سريان التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ونقلت القناة ذاتها، عن مصدر فلسطيني، تأكيده بأن المقاومة الفلسطينية في غزة، أكدت للوفد الأمني المصري، الالتزام بعدم التصعيد إذا توقفت غارات الاحتلال الإسرائيلي.وشهد قطاع غزة منذ الأمس الاثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال، عدة أهداف في القطاع، وعلى رأسها مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).وتواصل القصف الإسرائيلي حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم، فيما ردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية، أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، رداً على القصف.