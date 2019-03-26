الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

رام الله - دنيا الوطنأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، عائلة الشهيد عمر أبو ليلى والأسير عرفات إرفاعية بقرار هدم منازلهم.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم إبلاغ عائلة الشهيد عمر أبو ليلى قراراً بهدم منزلهم، وك1لك أبلغت قوات جيش الاحتلال عائلة الأسير عرفات إرفاعية قرار هدم منزلهم.