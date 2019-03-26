الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحم جنود الاحتلال منطقة الضاحية شمال البيرة، مساء اليوم، ونفذوا عمليات مداهمة وتفتيش.وأفادت مصادر محلية أن تواجداً مكثفاً لجنود الاحتلال في منطقة الضاحية قرب مدخل مخيم الجلزون.وأوضح ان جنود الاحتلال يمنعون الطواقم الصحفية من الإقتراب من المنطقة.وكان جيش الاحتلال أعلن إصابة مستوطن بإطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة والقريبة من مخيم الجلزون.