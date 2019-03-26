يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، أن المطلوب فلسطينيا توفير كامل الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة التي تستهدف حقوقهم الإنسانية، والتي تسعى لكسر صمودهم وتعريض حياتهم لخطر حقيقي.وطالب يوسف، خلال تصريح صحفي له، جميع القوى الوطنية والشعبية للقيام بواجبهم الوطني تجاه قضية الأسرى، كما دعا السلطة الوطنية للتواصل العاجل مع المؤسسات الحقوقية والدولية ذات العلاقة؛ لتسليط الضوء على ما يمر به الأسرى داخل سجون الاحتلال من ظروف قمعية.وقال "نتابع بقلق شديد الهجمة الشرسة التي تمارسها إدارات السجون بحق الأسرى، وتصاعد الأحداث في معتقلات النقب وريمون وعوفر، والتي أدت لإصابة العشرات من الأسرى خلال الأيام الماضية".وأوضح القيادي في حماس، أن سلطات السجون تصر على وضع أجهزة التشويش المسرطنة داخل أقسام الأسرى الفلسطينيين، ما يعرض حياتهم للخطر، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات في صفوف الأسرى ضد إجراءات الاحتلال، وأن هذه الاحتجاجات قابلة للتصعيد ما لم يتوقف الاحتلال عن ممارساته العدوانية.وشدد على أن حركته وكافة القوى وجماهير الشعب الفلسطيني لن تترك الأسرى وحدهم في معركتهم العادلة ضد قمع الاحتلال وهمجيته.