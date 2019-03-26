شؤون فلسطينية

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود
رام الله - دنيا الوطن
 أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ووصف ذلك بالصفعة القوية للقانون الدولي.

وقال في تصريحات له، مساء يوم الاثنين، "إن قرارات الإدارة الأميركية الخطيرة يتخذها ترمب وطاقمه المتطرف والصهيوني لتحقيق أهدافهم ومصالحهم، كما أنها تصب لصالح بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة"، مشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا فظا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأكد رأفت أن "هذا القرار هو وعد جديد لليهود مماثل لوعد بلفور المشؤم، مشددا على أن سياسة ترمب التي تعتمد على "شرعنة الاحتلال" وتستبيح حق الشعوب في أراضيها وتحرمهم حق العيش بأوطانهم، تدفع بشكل واضح نحو جلب الدمار للمنطقة والعالم".

وفي سياق آخر، اعتبر رأفت أن التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالقصف على قطاع غزة الذي يهدد حياة الشعب الفلسطيني في القطاع هو خطوة لخدمة مصالح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، الذي اعتاد على تقديم أبناء شعبنا وأرضنا كبش فداء لتحقيق اهداف اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وطالب رأفت، في نهاية بيانه، حركة حماس، بالالتزام باتفاقيات المصالحة الفلسطينية الموقعة في القاهرة 2017 من أجل مواجهة التحديات التي تمس بحياة شعبنا الأعزل وتضع القضية الفلسطينية على المحك، كما دعا الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها ومواجهة مخططات ترمب ونتنياهو.

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