وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه لا يوجد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي مقابلة مع القناة الثانية، قال كاتس: "لا يوجد وقف لإطلاق النار مع غزة، قد يكون من الممكن القضاء على حماس".وأضاف: "رغم ذلك لا يوجد اقتراح حقيقي بالإطاحة بها، لم أسمع أحداً يتحدث عن مثل هذه الخطة".يذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد حماس، وقال: إنه بعد اجتماعات المجلس السياسي الأمني المصغر "كابينت" سيرد بقوة على إطلاق الصواريخ.وأضاف نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على إطلاق الصواريخ، وأن حماس يجب أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول في جميع الخطوات الضرورية، إذ لا يتعلق ذلك بأي مناسبة أو تاريخ بل باحتياجات أمن إسرائيل".