نتنياهو يُهدد حماس: بعد اجتماعات "كابينت" سنرد بقوة على إطلاق الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن، إن "إسرائيل لن تتردد في القيام بجميع الخطوات اللازمة في قطاع غزة"، مضيفًا أنه فور وصوله للبلاد، سيعقد جلسة مشاورات في مقر وزارة الجيش بتل أبيب".وبعد لقائه بفترة وجيزة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقبل مغادرته واشنطن متوجها إلى إسرائيل، قال نتنياهو: إن "الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على إطلاق الصواريخ، وأن حماس يجب أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول في جميع الخطوات الضرورية، إذ لا يتعلق ذلك بأي مناسبة أو تاريخ بل باحتياجات أمن إسرائيل".