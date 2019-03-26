الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منشآت حركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قال إنه لقصف عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وفي أعقاب انتشار الفيديو، انتقد عدد من المُحللين الإسرائيليين، مؤكدين أن هذه الغارات فارغة، ولا فائدة منها، لأنها ضربت مبان غير مأهولة.
نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قال إنه لقصف عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وفي أعقاب انتشار الفيديو، انتقد عدد من المُحللين الإسرائيليين، مؤكدين أن هذه الغارات فارغة، ولا فائدة منها، لأنها ضربت مبان غير مأهولة.
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