الطقس: اليوم أجواء شديدة البرودة.. وغدًا سقوط للأمطار

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-7 14-9 18-12 بيت لحم 13-7 14-9 18-12 رام الله والبيرة 12-6 13-8 17-11 طولكرم 18-10 19-11 22-14 نابلس 14-8 15-9 19-12 قلقيلية 18-10 19-11 22-14 جنين 17-9 18-10 22-12 سلفيت 13-7 14-9 18-12 طوباس 17-9 18-10 22-12 روابي 14-8 15-9 19-12 الخليل 12-6 13-8 17-11 غزه 17-11 18-11 21-15 أريحا 22-14 23-14 25-15 خانيونس 17-11 18-11 21-15 الأغوار الشمالية 20-12 21-12 23-13 رفح 18-10 19-10 22-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياَ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وغدًا الاربعاء، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً ولطيفاً خلال النهار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وربيعياً لطيفاً خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والله تعالى أعلم