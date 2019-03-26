شؤون فلسطينية

الطقس: اليوم أجواء شديدة البرودة.. وغدًا سقوط للأمطار

الطقس: اليوم أجواء شديدة البرودة.. وغدًا سقوط للأمطار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياَ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا الاربعاء، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً ولطيفاً خلال النهار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وربيعياً لطيفاً خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-7 14-9 18-12 بيت لحم 13-7 14-9 18-12
رام الله والبيرة 12-6 13-8 17-11 طولكرم 18-10 19-11 22-14
نابلس 14-8 15-9 19-12 قلقيلية 18-10 19-11 22-14
جنين 17-9 18-10 22-12 سلفيت 13-7 14-9 18-12
طوباس 17-9 18-10 22-12 روابي 14-8 15-9 19-12
الخليل 12-6 13-8 17-11 غزه 17-11 18-11 21-15
أريحا 22-14 23-14 25-15 خانيونس 17-11 18-11 21-15
الأغوار الشمالية 20-12 21-12 23-13 رفح 18-10 19-10 22-14
                                        والله تعالى أعلم                              

أخبار ذات صلة

منصور: أرسلنا ثلاث رسائل لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة حول تصعيد غزة

منصور: أرسلنا ثلاث رسائل لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة حول تصعيد غزة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل 3 طلاب من داخلها

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل 3 طلاب من داخلها

الجزيرة: مصر أجرت اتصالات للتأكيد على سريان التهدئة بين المقاومة والاحتلال

الجزيرة: مصر أجرت اتصالات للتأكيد على سريان التهدئة بين المقاومة والاحتلال

هذا ما قاله أبو مرزوق حول التصعيد في غزة والجولان

هذا ما قاله أبو مرزوق حول التصعيد في غزة والجولان

الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الحكومة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتعتبره استمرارا لحرب مفتوحة

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل 3 طلاب من داخلها

الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت ويعتقل 3 طلاب من داخلها

الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يبلغ عائلة الشهيد أبو ليلى والأسير إرفاعيه بقرار هدم منازلهم

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شمال البيرة

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

يوسف: على السلطة مخاطبة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على ما يحدث للأسرى

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود

رأفت: قرار ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يماثل وعد بلفور لليهود

تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الطقس: اليوم أجواء شديدة البرودة.. وغدًا سقوط للأمطار

الطقس: اليوم أجواء شديدة البرودة.. وغدًا سقوط للأمطار

منوعات

عبدالله مشرف يشكي: كبرت والمنتجون لا يطلبوني

عبدالله مشرف يشكي: كبرت والمنتجون لا يطلبوني

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

أحمد السقا يوجه رسالة للعرب للتمسك بأراضى الجولان والقدس وغزة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

زوج شاهيناز يرد على رواية اعتدائه عليها ويكشف تفاصيل مفاجئة

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

الإمارات تودع فنانًا شابًا لمثواه الأخير

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. هذه الأغنية السبب

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

حماة الدكتورة خلود تصدم الجميع بجمالها وشبابها

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: &#34;هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك&#34;

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: "هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك"

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

إليسا بعد قصف &#34;تل أبيب&#34;: فلسطين تضيع ونحن متفرجون

إليسا بعد قصف "تل أبيب": فلسطين تضيع ونحن متفرجون

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

عربي

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده