أبو مرزوق: يتجدد العدوان الاسرائيلي بل لا يكاد يتوقف وبصور مختلفة

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على التصعيد الإسرائيلي على غزة والهجمة بحق الأسرى وضم الجولان لإسرائيل.وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يتجدد العدوان الاسرائيلي بل لا يكاد يتوقف وبصور مختلفة، فلا يمكن فصل المشاهد عن بعضها".وأضاف أبو مرزوق: من انتهاكات لحقوق الأسرى لقصف لا يكاد يتوقف في قطاع غزة لقتل واعتقال في الضفة الغربية لاعتراف أمريكي بضم الجولان السوري (لإسرائيل) غير عابئين بقراراتهم الدولية ولا بمجالس حقوق الإنسان التي صنعوها.