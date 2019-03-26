قبيل القمة العربية.. اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والملك عبد الله

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي، مساء أمس الاثنين، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تم خلاله بحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.وأعرب الرئيس عباس، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية، عن تقديره لمواقف العاهل الأردني الراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ولما يبذله من جهود كبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، في جميع المحافل الدولية.وعبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها الشديد، واستنكارها لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل الإدارة الأميركية، سواء ما يتعلق بالقدس أو الجولان.وأكدت الرئاسة مرة أخرى، أن السيادة لا تقررها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية مهما طال أمد الاحتلال، وستبقى القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة خطوطا حمراء فلسطينية وعربية ودولية لا يمكن تجاوزها.وشدد الرئيس محمود عباس، على أنه لا توجد شرعية لأي أحد دون قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.وسيلقي الرئيس عباس، خطابا هاما في القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في تونس، ليكون الرد العربي تماما كما كان "لا تنازل عن القدس ولا عن أي أرض عربية، وأن الطريق التي ترسمها الإدارة الأميركية ستعزز التوتر وعدم الاستقرار، ولن تحقق السلام والأمن لأحد".