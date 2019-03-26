قوات الاحتلال تقتحم منطقة الضاحية في البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحم جنود الاحتلال منطقة الضاحية شمال البيرة، فجر اليوم الثلاثاء، ونفذوا عمليات مداهمة وتفتيش.وأفادت مصادر محلية، أن تواجداً مكثفاً لجنود الاحتلال في منطقة الضاحية قرب مدخل مخيم الجلزون، كما تم منع الطواقم الصحفية من الإقتراب من المنطقة.يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن إصابة مستوطن بإطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة والقريبة من مخيم الجلزون.