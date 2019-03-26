تعرف على المؤسسات والجامعات التي أعلنت تعليق الدوام اليوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف إنه تم اتخاذ قرارًا رسميًا، بانتظام دوام المؤسسات الحكومية في القطاع.وأكد معروف أنه لا صحة لوجود تعليق أو إلغاء للدوام.وأمس أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، بأن اليوم سيكون دوام طبيعي كالمعتاد في الوزارة، والمديريات، والمدارس في قطاع غزة.وفي وقت سابق قال عدد من الجامعات في قطاع غزة، تعليق الدوام فيها، وتأجيل الامتحانات.وقررت جامعة الأزهر بغزة، وكذلك الجامعة الإسلامية، تعليق الدوام فيهما.أما ادارة جامعة الأقصى، فقالت: إنه "حفاظًا على أرواح طلابنا وطالباتنا قرر رئيس الجامعة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي الثلاثاء، بكافة فروع الجامعة".وكذلك اتخذت جامعة فلسطين، وأيضًا جامعة غزة، نفس القرار، وقررتا التعليق.إلى ذلك، أعلنت سلطة النقد، مساء أمس الاثنين، عن تعليق دوام البنوك، ومؤسسات الإقراض، لليوم الثلاثاء في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.