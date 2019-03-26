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إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بإقالة مدير التلفزيون الوطني توفيق خلادي، في خضم احتجاج الصحفيين ضد "الرقابة" في تغطية الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال أحد المسؤولين في التلفزيون الوطني لوكالة (فرانس برس): إنه تم إقالة خلادي مدير هذه المؤسسة منذ عام 2012 بعد أن شغل هذا المنصب في الإذاعة الوطنية، لكن المصدر والوكالة الرسمية لم يكشفا عن الأسباب.

وكان خلادي واجه مشاكل غير مسبوقة مع موظفيه خلال الشهر الماضي، بمن فيهم الصحفيون الذين دانوا "الرقابة" على القنوات الرسمية كما ظهر من خلال تغطية الاحتجاجات المطالبة برحيل بوتفليقة.

وعلى غرار زملائهم في الإذاعة الوطنية، ندد موظفو التلفزيون العام بـ"الضغوط" الناجمة عن التسلسل الهرمي الذي أجبرهم على تجاهل هذه الأحداث غير المسبوقة في البداية، ثم الإبلاغ عنها بشكل مخفف.

وأمس الاثنين، وللأسبوع الثالث على التوالي، تظاهر موظفو التلفزيون أمام مقر المؤسسة في العاصمة والتزموا دقيقة صمت واضعين أياديهم على أفواههم للتنديد بالعقبات التي تعترض مهنتهم.

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