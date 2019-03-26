عربي

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل
أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبرا إياه "قرارا باطلا شكلا وموضوعا".

ووفق ما نقل عنه موقع صحيفة (اليوم السابع)، فقد شدد أبو الغيط، على أن إعلان ترامب يعكس "حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أن الإعلان الأمريكي لا يغير شيئا في وضعية الجولان القانونية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة لا تعترف أية دولة بسيادة إسرائيل عليها.

وذكر أبو الغيط بالقرارات التي تبناها بالإجماع مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وفي مقدمتها قرار رقم 497 لعام 1981 الذي ينص على عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان ويدعوها إلى التراجع عن هذا الموقف.

وأوضح أن شرعنة الاحتلال هي منحى جديد في السياسة الأمريكية وردة  كبيرة في موقف واشنطن "التي صارت تتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية".

وشدد أبو الغيط على الرفض العربي لهذا النهج، قائلا:" إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقا ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية - طالت أم قصرت - لا تُسبغ عليه شرعية".

وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تقف بقوة وراء حق السوريين في أرضهم المحتلة، قائلا إن هذا موقف يحظى باجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة العربية المرتقبة في تونس مطلع الأسبوع القادم.

أخبار ذات صلة

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

&#34;علاء مبارك&#34; يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

"علاء مبارك" يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

رويترز: عسيري مُتهم بقتل خاشقجي وليس القحطاني

رويترز: عسيري مُتهم بقتل خاشقجي وليس القحطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

رأفت: ندعو حماس للالتزم باتفاقيات المصالحة الفلسطينية الموقعة في 2017

رأفت: ندعو حماس للالتزم باتفاقيات المصالحة الفلسطينية الموقعة في 2017

الشعبية: الاعتداء الإسرائيلي على الأسرى يتطلب ردًا شعبيًا وفصائليًا

الشعبية: الاعتداء الإسرائيلي على الأسرى يتطلب ردًا شعبيًا وفصائليًا

الهيئة المستقلة: ننظر بإيجابية إلى الحكم ببراءة الصحفية &#34;هاجر حرب&#34;

الهيئة المستقلة: ننظر بإيجابية إلى الحكم ببراءة الصحفية "هاجر حرب"

نادي الأسير في الخليل: الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لهجمات شرسة

نادي الأسير في الخليل: الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لهجمات شرسة

مؤسسة تضامن&#34; تحذر من خطورة ممارسات الاحتلال العقابية بحق الأسرى

مؤسسة تضامن" تحذر من خطورة ممارسات الاحتلال العقابية بحق الأسرى

قيادي في الجهاد: نحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى

قيادي في الجهاد: نحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى

سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة

سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة

صيدم يدعو لتشكيل لجنة دولية لمتابعة انتهاكات الاحتلال

صيدم يدعو لتشكيل لجنة دولية لمتابعة انتهاكات الاحتلال

منوعات

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: &#34;هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك&#34;

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: "هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك"

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

إليسا بعد قصف &#34;تل أبيب&#34;: فلسطين تضيع ونحن متفرجون

إليسا بعد قصف "تل أبيب": فلسطين تضيع ونحن متفرجون

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

الفاشينيستا الكويتية &#34;أم ريان&#34; تنسحب من &#34;كلام نواعم&#34; بعدما أحرجتها المذيعة

الفاشينيستا الكويتية "أم ريان" تنسحب من "كلام نواعم" بعدما أحرجتها المذيعة

&#34;أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة&#34;.. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

"أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة".. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

عربي

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

إقالة مدير التلفزيون الرسمي في الجزائر

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

أمين عام الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده