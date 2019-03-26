مسؤول أمريكي: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهِ

رام الله - دنيا الوطنقال جيم جيفري مبعوث الولايات المتحدة بشأن سوريا، إن الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد "تنظيم الدولة"، لم تنته على الرغم من أن التنظيم المصنف ارهابيا، لم يعد يسيطر على أراض.وقال جيفري في إفادة بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تعلم مكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.وأضاف أن خسارة تنظيم الدولة، آخر معقل له في سوريا في مطلع الأسبوع كان "يوما عظيما" لكنه أضاف أن الحرب ضد التنظيم ستستمر وأن القوات الأميركية ستظل في سوريا بأعداد محدودة للمساعدة.وقال جيفري: "هذه ليست نهاية القتال ضد التنظيم.. هذا سيستمر لكن بطريقة قتال مختلفة".وتابع جيفري قائلا إن تركيز التحالف كان على الهزيمة الدائمة للتنظيم والضغط على الحكومات لاستعادة المقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم خلال الصراع.وقال إن معظم السجناء الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة كانوا من العراقيين والسوريين. وقال إن هؤلاء ستتم إعادتهم إلى مجتمعاتهم من أجل "إزالة التطرف" وإعادة دمجهم وفي بعض الحالات لعقابهم.ونفت تقارير عن أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يدرس إقامة محكمة دولية لمحاكمة الأسرى. وقال "نحن لا نبحث هذا في الوقت الراهن".وأوضح أنه من الصعب تقدير عدد السجناء بمن فيهم العراقيون والسوريون والمقاتلون الأجانب الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية.