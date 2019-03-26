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نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده

نجل سلمان العودة يتحدث عن تفاصيل اعتقال والده
سلمان العودة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عن قضية اعتقال والده، منذ أيلول/ سبتمبر من العام 2017.

وقال العودة، الذي يقيم في الولايات المتحدة، إن أسرة الشيخ العودة بقيت شهورا طويلة لا تعرف إن كان حيا أو ميتا بعد أن تم اعتقاله، ثم لما سمح له بالتواصل، عرفنا أنه كان قد مرّ بظروف قاسية، وأنه دخل المستشفى".

وأشار عبد الله العودة إلى أن "الأصعب أنه إلى هذه اللحظة لا يزال في العزل الانفرادي من دون السماح له برؤية أي أحد".

وفي السياق ذاته، قال عبد الله العودة: "لا يزال 17 فردا من عائلتي ممنوعين من السفر منذ سجن والدي، وحتى أنا تم إيقاف جميع الخدمات الإدارية الخاصة بي، ولما أردت تجديد جواز سفري مثلا لم أستطع، وقيل لي: يجب أن تعود إلى السعودية.. كل العائلة مستهدفة بالقمع والانتهاكات من دون ذنب"، وفق تعبيره.

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