شؤون فلسطينية

الزعنون يُثمّن موقف الملك عبدالله الثاني الغاء زيارته لرومانيا

الزعنون يُثمّن موقف الملك عبدالله الثاني الغاء زيارته لرومانيا
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عاليا موقف الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الغاء زيارته لرومانيا ردا عاى تصريحات رئيسة الوزراء الروماني نقل سفارة بلادها الى مدينة القدس.

وقال الزعنون في تصريح صحفي، ان موقف الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رسالة قوية لكل من يحاول المساس بمدينة القدس باعتبارها خطا احمر.

واكد الزعنون ان المواقف الاردنية الصلبة والمبدأية التي يجسدها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تجاه الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ، تثبت من جديد على الدور الاردني الشجاع للاردن ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا في التصدي لمحاولات الاعتداء على القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية.

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