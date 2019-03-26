فصيل مقاومة يُهدد الاحتلال: سنُوسع دائرة القصف في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن قصفها لمستوطنات غلاف غزة (سديروت – شاعر هنيقف- مفتاحيم) برشقات صاروخية من نوع (107)، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.
وأكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي في سياق ردها الطبيعي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاحتلال، متوعدةً الاحتلال بتوسيع دائرة القصف في حال لم يوقف عدوانه وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني.
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن قصفها لمستوطنات غلاف غزة (سديروت – شاعر هنيقف- مفتاحيم) برشقات صاروخية من نوع (107)، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.
وأكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي في سياق ردها الطبيعي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاحتلال، متوعدةً الاحتلال بتوسيع دائرة القصف في حال لم يوقف عدوانه وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني.
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