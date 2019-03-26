الهيئة المستقلة: ننظر بإيجابية إلى الحكم ببراءة الصحفية "هاجر حرب"

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم": إنها تنظر بإيجابية إلى الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة ببراءة الصحفية هاجر حرب من التهم المنسوبة إليها على خلفية تحقيق صحفي استقصائي تم نشره بتاريخ 25/6/2016، يتعلق بشبهات فساد في ملف التحويلات الطبية في غزة.وقد برّأت المحكمة برئاسة القاضي حمدي شاهين في الجلسة المنعقدة صباح الاثنين 25/3/2019 في قصر العدل بمدينة غزة، الصحفية حرب من تهم القدح، ونشر خبر غير صحيح، وعدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية، ونشر ما يثير البغضاء، وانتحال شخصية الغير.وكانت الهيئة المستقلة قد تقدمت عبر محامييها جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة بكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات، باعتبارهما وكلاء المحامية حرب، بطلب اعتراض بتاريخ 17/9/2017 لإلغاء الحكم الغيابي بإدانتها، وقررت المحكمة في جلستها بتاريخ 13/5/2018 إلغاء الحكم الصادر بحق المتهمة وإعادة محاكمتها.وتابع محاميا الهيئة الدفاع عن الصحفية حرب خلال عدة جلسات، وتقدما بمذكرة دفاع ختامية بتاريخ 21/3/2019 طالبا فيها المحكمة بتبرئتها.وأكدت الهيئة رفضها وإدانتها محاكمة الصحفيين على خلفية عملهم الصحافي، لما يشكله من تقييد للعمل الصحافي وعلى حرية الرأي والتعبير.كما طالبت النيابة العامة في قطاع غزة بمحاكمة من يثبت تورطهم بالفساد وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد وخصوصاً الصحافيين وعدم ملاحقتهم قضائياً.