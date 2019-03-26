نادي الأسير في الخليل: الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لهجمات شرسة

رام الله - دنيا الوطنقال أمجد النجار، مدير نادي الأسير في الخليل، إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأشرس هجمة منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذه الممارسات إجراءات تنكيلية وقمعية من حكومة الاحتلال.وطالب النجار، في تصريحات خاصة لقناة الغد، الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك الشعبي والنزول إلى الميادين العامة من أجل إيصال صوت الأحرار للعالم، موضحًا أن العالم الأن أصبح ينظر بالعين المجردة تجاه قضايا الشعب الفلسطيني.يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أفادت بأن وحدات خاصة من قوات الاحتلال اقتحمت غرف المعتقلين في سجن النقب، وتحديدا في أقسام - 21،22،23.ويشهد سجن النقب حالة استنفار بعد اقتحام قوات الاحتلال للقسم الرابع والاعتداء على المعتقلين ما أصاب خمسة وعشرينمنهم، بينهم اثنان في حالة خطرة، وحذرت هيئة شؤون الأسرى من جريمة بشعة قد تركب بحق الأسرى في سجن النقب بعد إصابة نحو خمسة وعشرين أسيرا اثنان منهم في حالة الخطر.