قيادي في الجهاد: نحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية أحمد العوري: إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها عليهم بأوامر من حكومة اليمين المتطرف.وأكد القيادي في الجهاد في تصريح له، أن ما تشهده السجون، وما يشهده سجن النقب تحديدا نتاج سياسة قمعية ممنهجة تحاول إدارة السجون فرضها على أسرانا البواسل.وحذر العوري الاحتلال من أي مساس بحياة الأسرى، مشيرا أن شعبنا لن يترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال.ودعا العوري إلى المشاركة الحاشدة في كافة فعاليات الإسناد للأسرى في كافة المدن والمحافظات، مشيرا أن دعمهم في هذه المرحلة واجب وطني يقع على عاتق الجميع دون استثناء.