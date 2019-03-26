سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة النقد، مساء أمس الاثنين، عن تعليق دوام البنوك، ومؤسسات الإقراض، لليوم الثلاثاء في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.وقالت سلطة النقد: إنه نظرا للأوضاع الراهنة تقرر تعليق دوام المصارف ومؤسسات الاقراض وسلطة النقد ليوم الثلاثاء في قطاع غزة، متمنية السلامة للجميع في قطاع غزة.