شؤون فلسطينية

سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة

سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد، مساء أمس الاثنين، عن تعليق دوام البنوك، ومؤسسات الإقراض، لليوم الثلاثاء في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.

وقالت سلطة النقد: إنه نظرا للأوضاع الراهنة تقرر تعليق دوام المصارف ومؤسسات الاقراض وسلطة النقد ليوم الثلاثاء في قطاع غزة، متمنية السلامة للجميع في قطاع غزة.

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