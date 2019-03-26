سلطة النقد: تعليق دوام البنوك اليوم الثلاثاء في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد، مساء أمس الاثنين، عن تعليق دوام البنوك، ومؤسسات الإقراض، لليوم الثلاثاء في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.
وقالت سلطة النقد: إنه نظرا للأوضاع الراهنة تقرر تعليق دوام المصارف ومؤسسات الاقراض وسلطة النقد ليوم الثلاثاء في قطاع غزة، متمنية السلامة للجميع في قطاع غزة.
أعلنت سلطة النقد، مساء أمس الاثنين، عن تعليق دوام البنوك، ومؤسسات الإقراض، لليوم الثلاثاء في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.
وقالت سلطة النقد: إنه نظرا للأوضاع الراهنة تقرر تعليق دوام المصارف ومؤسسات الاقراض وسلطة النقد ليوم الثلاثاء في قطاع غزة، متمنية السلامة للجميع في قطاع غزة.
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