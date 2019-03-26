بحر: إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية ضد غزة هو بمثابة إعلان حرب

رام الله - دنيا الوطنندد أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، بالعدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة واستهداف المواطنين العزل.وأكد بحر، أن الشعب الفلسطيني، سيحتضن المقاومة وسيكون بجانبها إذا ما صعد الاحتلال هجماته ضد قطاع غزة، كما دعا المجتمع الدولي لوقف العدوان على المدنيين في القطاع.وشدد على ان المقاومة الفلسطينية، لن تقف مكتوفة الايدي امام العدوان على قطاع غزة، مبينًا أنه المطلوب من الفلسطينيين الوحدة ودعم المقاومة لمواجهة التحديات القائمة.وأشار بحر الى إن إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية ضد قطاع غزة هو بمثابة إعلان حرب ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه العملية التي تشكل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وتهدد حياة المدنيين.من جهة أخرى، قال بحر إن إعلان واشنطن بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان المحتل تدخل وقح في الشؤون الداخلية للدول وسابقة خطيرة في مخالفة قواعد القانون الدولي، ومقدمة لقرارات امريكية لتقسيم المنطقة العربية ودعم الاحتلال.