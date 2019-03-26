شاهد: أضرار كبيرة في المنشأت المدنية بغزة جراء القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأدى القصف الإسرائيلي، المتواصل منذ عصر أمس الإثنين، لأضرار كبيرة، في المناطق التي استهدفها، حيث قدرت الأضرار بملايين الشواكل.وننشر لكن بعض الصور، التي تُظهر الأضرار الكبيرة، التي طالت المُنشأت المدنية في قطاع غزة.