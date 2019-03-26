غرفة العمليات المشتركة: قصفنا مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية

أكدت غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، قصف مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية.



رام الله - دنيا الوطنوأعلنت مواقع الكترونية، تتبع لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ولكتائب أبو علي مصطفى، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه تم قصف عدد من الأهداف في غلاف غزة.وقالت غرفة العمليات المشتركة، في بيانها إنه تم قصف عدد من المواقع الإسرائيلية، من بينها سديروت، ونتيفوت، برشقات صاروخية، ردًا على استهداف مقرات ومنشآت مدنية في قطاع غزة.