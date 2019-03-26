المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا للضغوطات والابتزازات التي تستهدف قضيتهم

رام الله - دنيا الوطنوصل الى المدينة المقدسة، وفد من لجنة حقوق الانسان في جنيف والذين يقومون بجولة في الاراضي الفلسطينية استهلوها بزيارة لمدينة القدس حيث استقبلهم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، في كنيسة القيامة في القدس القديمة مرحبا بزيارتهم حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياته.وقال المطران في كلمته بأن شعبنا الفلسطيني يستحق ان يعيش بحرية وسلام في وطنه وفي ارضه المقدسة مثل باقي شعوب العالم وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مظالم واستهداف واضطهاد وسياسات احتلالية غاشمة يجب ان يتم رفضها والتنديد بها واستنكارها ولا يجوز القبول بهذا الواقع الذي يرسمه الاحتلال في مدينة القدس حيث هنالك استهداف مباشر لمقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية كما ان شعبنا الفلسطيني مستهدف في كافة مفاصل حياته .وتابع حنا: لن يقبل الفلسطينيون اي حلول استسلامية ولن يرضخوا للضغوطات والابتزازات ايا كان مصدرها ولن تمرالصفقات التي هدفها تصفية قضيتنا الفلسطينية .وذكر المطران، ان ما يسمى بصفقة القرن والتي بتنا نسمع عنها في كثير من وسائل الاعلام انما هي موجودة فقط في عقول من يخططون لها ويسعون لتصفية قضيتنا الوطنية العادلة ولكن على الارض لن تمر هذه الصفقات فهنالك شعبا فلسطينيا ابيا مكافح ومناضل من اجل الحرية وقدم وما زال يقدم التضحيات الجسام من اجل تحقيق امنياته وتطلعاته وثوابته الوطنية .وقال ندعوكم للتعرف عن كثب على معاناة شعبنا والاطلاع على ما يتعرض له هذا الشعب من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان .وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .