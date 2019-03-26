دولي

عشرات القتلى والجرحى بفيضانات في ايران

عشرات القتلى والجرحى بفيضانات في ايران
رام الله - دنيا الوطن
قتل 11  شخصا على الاقل واصيب و40 آخرون جراء السيول التي تشهدها مدينة شيراز جنوبي ايران ، كما لقي طفلان مصرعهما في خوزستان، وتوفي شخص واحد في لورستان.

وتتأثر ايران والعراق ودول المنطقة ومن بينها الاردن بمنخفض جوي قطبي يتمركز فوق ايران والعراق.

وقطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إجازة الحكومة، ودعا إلى اجتماع طارئ الأربعاء لدراسة الخسائر الناجمة عن الفيضانات، التي اجتاحت البلاد وسبل تقديم المساعدات للمتضررين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل عدد من جثث ضحايا الفيضانات للطب الشرعي للتعرف على هوياتهم.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، إن 25 إقليما من أصل 31 في البلاد تواجه فيضانات.

وتعرض عدد من المدن الإيرانية إلى فيضانات غير مسبوقة تسببت في سقوط قتلى وخلفت أضرارا فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، سيولا هائلة شهدتها مدينة شيراز جنوبي البلاد، حيث جرفت عددا كبيرا من السيارات، ودمرت 1500 وحدة سكنية.

 

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