دولي

تركيا تُوضح موقفها من قرار ترامب حول الجولان

تركيا تُوضح موقفها من قرار ترامب حول الجولان
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت تركيا بأن "تقف حتى النهاية" في وجه قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة عزمها طرح هذه القضية في الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين، أن "تركيا ستقوم باللازم في كافة المحافل بما في ذلك الأمم المتحدة" ضد قرار ترامب المتعلق بالجولان، مضيفا: "سنعمل مع المجتمع الدولي لأننا لا ندعم ولا نقبل الخطوات أحادية الجانب".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "هذا القرار لا يشرعن الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا إجراء ترامب بالهدية الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي "يعيش وضعا حرجا قبيل الانتخابات".

وأردف بالقول: "كل ما تفعلونه من أجل هذا المستبد الذي يغير على غزة غير مجد. لذلك فإن جهود الولايات المتحدة لا طائل منها".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي، في تغريدة نشرها بهذا الخصوص في موقع "تويتر": "إن الولايات المتحدة تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. لكن هذا القرار لن يشرعن أبدا الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف تشاووش أوغلو: "بالعكس، هذا الإجراء سيزيد مرة أخرى من التوتر في المنطقة بعرقلته جهود السلام في الشرق الأوسط".

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