اشتية وأبو بكر يؤكدان على حتمية الخروج من الأزمة الحالية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثل برئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر والمدراء العامين في الهيئة، دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية، وذلك لتهنئته على ثقة الرئيس محمود عباس به، وللتأكيد على دعم كافة طواقم الهيئة له، والسير معا نحو الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةوعاصمتها القدس الشريف.وقال اللواء ابو بكر أن إختيار اشتية رئيسا للحكومة، جاء في مكانه، ولاقى إرتياحا غير عاديا لدى الكل الفلسطيني، وذلك للحنكة السياسية والخبرة الإقتصادية، ولمسيرته النضالية الطويلة في الكفاح للإنعتاق من الإحتلال.ونقل اللواء ابو بكر تحيات الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والاسرى المحررين لدولته، وان هذا الجيش الكبير والمضحي داخل السجون وخارجها لديه كاملة الثقة بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجازات على صعيد الدولة وتبيض المعتقلات ووضع حد لبشاعة الاحتلال.من جانبه قال إشتية ان العمل خلال المرحلة القادمة سيكون تحت مظلة الشراكة الحقيقية، وان كل مخططات إسرائيل وامريكا لن تكسر الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية بكل مستوياتها ستكون مع الشعب في ذات الخندق.وفيما يتعلق بالاسرى، اكد دولته أن ما يتعرضون له المعتقلين اليوم من هجمة بربرية شرسة، نتاج طبيعي للضوء الاخضر الامريكي، والدعم الغير عادي للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من ترامب، وردنا الوحيد على كل ذلك انه لن يتمالمساس بعائلات الشهداء والاسرى مهما كان الثمن.