فتح: جرائم إسرائيل بحق أسرانا البواسل تجاوزت الخطوط الحمراء

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني لتلبية نداء الاسرى والخروج في مسيرات الغضب ضد الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال على أسرانا البواسل خلف قضبان الاسر والقهر، مؤكدة أن الاعتداءات تجاوزت الخطوط الحمراء.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن ما بجري خلف قضبان الاحتلال بحق أسرانا البواسل جرائم حرب، وعدوان سافر، وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني منه، وتعدٍ سافر على أبسط حقوق الاسرى، وسلوك بلطجي وعصاباتي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الدولة المنظم.وطالب القواسمي العالم بأسره بسرعة التدخل الفوري لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق اسرانا الابطال.