جبهة التحرير العربية تؤكد مشاركتها في حكومة اشتية

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام جبهة التحرير العربية الفلسطينية سليم البرديني مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة، مبيناً أن الجبهة أصدرت منذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة بياناً حول مشاركة الجبهة في الحكومة تحت مظلة منظمة التحرير الرافعة الكبيرة والقوية من أجل إعادة لحمة وحدة الشعب الفلسطيني وحل قضاياه .وأضاف البرديني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): أنه تم خلال لقائه امس مع رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية بحضور عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد التأكيد على الثقة بحكومة اشتية وتم مناقشة كافة المواضيع الاقتصادية والسياسية والوحدة الوطنية وملف الانقسام .