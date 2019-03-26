شؤون فلسطينية

الأحمد: موعد إعلان الحكومة مسألة وقت وجميع الفصائل مرشحة للمشاركة باستثناء "الشعبية"

الأحمد: موعد إعلان الحكومة مسألة وقت وجميع الفصائل مرشحة للمشاركة باستثناء "الشعبية"
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد أن المشاورات انتهت مع جميع الفصائل وبانتظار تسلم رئيس الوزراء المكلف، د محمد اشتية الردود النهائية منها حول مرشحيها حتى يتمكن من إعلان تشكيل حكومته.

وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن موعد إعلان الحكومة هو مسألة وقت وستكون بعد عودة الرئيس محمود عباس من مشاركته في القمة العربية في تونس بعد أيام ومن ثم في قمة دافوس الاقتصادية في البحر الميت في الخامس من نيسان/إبريل المقبل.

وأكد الأحمد أن اشتية طلب وفق القانون أسبوعين إضافيين قبل تشكيل الحكومة، بعد أن حصل على ثلاثة أسابيع لإجراء المشاورات، ومع عودة الرئيس من جولته الخارجية ستكون الأمور قد شارفت على الانتهاء.

وأشار الأحمد إلى أن جميع الفصائل باستثناء الجبهة الشعبية مرشحون للمشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة اشتية، لافتا إلى أن بعضها اعلن ذلك بشكل رسمي، فيما أبدى البعض تردده كالجبهة الديمقراطية بسبب وجود بعض القضايا العالقة التي تخضع للنقاش، فيما أكد حزب (فدا) مشاركته واختيار مرشحه بالحكومة المقبلة.

وفيما يتعلق بالجبهة الشعبية، قال الأحمد: إنه تم الالتقاء بهم أكثر من مرة لنقاش برنامج الحكومة والقضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني سواء قضايا سياسية او اقتصادية أو اجتماعية من صلب برنامج عمل الحكومة.

وأردف الاحمد "أستطيع القول بأن الكل سيكون مشاركا إما بشكل مباشر في الحكومة أو مشارك في إعداد وإقرار برنامج عملها الذي يستند الى كتاب تكليف اشتية والخطوط العامة التي حددها الرئيس في كتاب التكليف".

وأكد الأحمد على وجود اجماع من جميع الفصائل والشخصيات المستقلة بشكل كامل ودون استثناء على ارتياحهم لنصوص كتاب التكليف وايضا ارتياحهم لاختيار اشتية كرئيس للحكومة من قبل حركة فتح.

أخبار ذات صلة

اشتية وأبو بكر يؤكدان على حتمية الخروج من الأزمة الحالية

اشتية وأبو بكر يؤكدان على حتمية الخروج من الأزمة الحالية

الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة.. والمقاومة ترد باستهداف مناطق الغلاف

الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة.. والمقاومة ترد باستهداف مناطق الغلاف

فتح: جرائم إسرائيل بحق أسرانا البواسل تجاوزت الخطوط الحمراء

فتح: جرائم إسرائيل بحق أسرانا البواسل تجاوزت الخطوط الحمراء

الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب المفتوح عن الطعام في السابع من نيسان

الحركة الأسيرة على أبواب الإضراب المفتوح عن الطعام في السابع من نيسان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من خطورة الهجمة الدموية الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجن النقب

"الديمقراطية" تحذر من خطورة الهجمة الدموية الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجن النقب

جبهة التحرير العربية تؤكد مشاركتها في حكومة اشتية

جبهة التحرير العربية تؤكد مشاركتها في حكومة اشتية

المالكي: استدعاء سفير فلسطين لدى بودابيست للتشاور بعد موقفها حول نقل السفارة

المالكي: استدعاء سفير فلسطين لدى بودابيست للتشاور بعد موقفها حول نقل السفارة

شاهد: ردة فعل مؤثرة لغزي دمر القصف الإسرائيلي منزله اليوم

شاهد: ردة فعل مؤثرة لغزي دمر القصف الإسرائيلي منزله اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

اشتية وأبو بكر يؤكدان على حتمية الخروج من الأزمة الحالية

اشتية وأبو بكر يؤكدان على حتمية الخروج من الأزمة الحالية

فتح: جرائم إسرائيل بحق أسرانا البواسل تجاوزت الخطوط الحمراء

فتح: جرائم إسرائيل بحق أسرانا البواسل تجاوزت الخطوط الحمراء

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من خطورة الهجمة الدموية الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجن النقب

"الديمقراطية" تحذر من خطورة الهجمة الدموية الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجن النقب

جبهة التحرير العربية تؤكد مشاركتها في حكومة اشتية

جبهة التحرير العربية تؤكد مشاركتها في حكومة اشتية

المالكي: استدعاء سفير فلسطين لدى بودابيست للتشاور بعد موقفها حول نقل السفارة

المالكي: استدعاء سفير فلسطين لدى بودابيست للتشاور بعد موقفها حول نقل السفارة

رغم إعلان الهدنة.. الاحتلال يقصف غزة والمقاومة ترد

رغم إعلان الهدنة.. الاحتلال يقصف غزة والمقاومة ترد

قناة الأقصى: نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة

قناة الأقصى: نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة

غرفة العمليات المشتركة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: مساعي التهدئة فشلت.. وليلة ساخنة بانتظار مستوطني غلاف غزة

غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": مساعي التهدئة فشلت.. وليلة ساخنة بانتظار مستوطني غلاف غزة

منوعات

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: &#34;هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك&#34;

شاهد: إليسا لأفخاي أدرعي: "هيدي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك"

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

حليمة بولند ترفض زيارة العراق بسبب الخوف

إليسا بعد قصف &#34;تل أبيب&#34;: فلسطين تضيع ونحن متفرجون

إليسا بعد قصف "تل أبيب": فلسطين تضيع ونحن متفرجون

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

شاهد: رانيا يوسف تكشف معلومات جديدة عن زج اسمها بفيديوهات خالد يوسف

الفاشينيستا الكويتية &#34;أم ريان&#34; تنسحب من &#34;كلام نواعم&#34; بعدما أحرجتها المذيعة

الفاشينيستا الكويتية "أم ريان" تنسحب من "كلام نواعم" بعدما أحرجتها المذيعة

&#34;أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة&#34;.. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

"أم مكة هتعمل منك بطاطس محمرة".. أبرز التعليقات على صور محمد صلاح مع جيسي

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

شاهد: تصرف مقزز لمراسل قناة أمريكية على الهواء مباشرة

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

أحلام تتوسط لشيرين عبد الوهاب في أزمتها.. وهاني شاكر يحرجها

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

شاهد: لحظة وصول سلمان خان السعودية

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

هل تتعمد حليمة بولند الإثارة؟ شاهد كيف أجابت

عربي

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

رفضاً لتصريحات رئيسة وزرائها حول القدس.. العاهل الأردني يُلغي زيارته لرومانيا

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مُدرج على جدول أعمال قمة تونس

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

أردوغان: سأنقل قضية الجولان للأمم المتحدة

&#34;علاء مبارك&#34; يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

"علاء مبارك" يتحدث عن ثروة والده في سويسرا