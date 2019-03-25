نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين: إن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة.بدوره، قال محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية: إن "الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وذلك بدءاً من هذه الساعة، وسيتم مراقبة الوضع في الميدان وتقدير الموقف".من جانبه، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن الدوام غداً الثلاثاء، كالمعتاد في جميع المؤسسات الحكومية بما فيها التعليم.وبحسب قناة العربية، فإن جمهورية مصر العربية، هددت كافة الأطراف بالانسحاب من رعاية المصالحة، في حال استمر التصعيد في غزة.القناة 13 الإسرائيلية، قالت: "بجهود مصر ونيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويبدأ عند الساعة 10".