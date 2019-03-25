بسبب الأوضاع الميدانية بغزة.. عدة جامعات تُعلق الدوام الأكاديمي والإداري غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كل من الجامعة الإسلامية والأزهر وجامعة غزة، مساء اليوم الاثنين، عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري فيها، غداً الثلاثاء.جاء قرار الجامعات الثلاثة، نظراً للأوضاع الميدانية التي يشهدها قطاع غزة، من قصف لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين.ويشهد قطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لعدة أهداف في قطاع غزة، شملت مواقع امنية، ومكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).