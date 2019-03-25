غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": مساعي التهدئة فشلت.. وليلة ساخنة بانتظار مستوطني غلاف غزة

أكدت مصادر في غرفة العمليات المشتركة، أن كافة مساعي التهدئة في قطاع غزة، قد فشلت، لحد اللحظة، مبينة أن هذه الليلة ستكون ساخنة على مناطق غلاف غزة.



وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن كافة المساعي، بما في ذلك الجهود المصرية، لم تنجح، وأن الجيش الإسرائيلي أخبر بأنه سيواصل هجماته الجوية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قرار غرفة العمليات المشتركة، هو الرد.



وأضافت المصادر، أنه في حال تمادى الجيش الإسرائيلي، وقصف بيوت المدنيين في القطاع، على غرار استهدافه منزل أحد المواطنين، في حي الشجاعية، فإن قوى المقاومة سترد جماعيًا، في كافة المناطق المُحتلة، بناءً على مشاورات أجرتها غرفة العمليات مؤخرًا.



وفي وقت سابق، قال مصادر في غرفة العمليات المشتركة: إن أي تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، سيقابله رد فوري من قبل قوى المقاومة الفلسطينية.



وأضافت المصادر، أن قوى المقاومة استنفرت جميع مقاتليها، في ظل حالة الاستنفار الإسرائيلي، متابعة: "توجيه ضربة إسرائيلية لقطاع غزة، وتوسيع القصف، سيقابله أن كل الأهداف الإسرائيلية تحت مرمى قوى المقاومة".

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك