سلطة الطاقة تُوقف مولداً عن العمل.. كهرباء غزة: لدينا عجز بحدود ساعتين أو ثلاث

خاص دنيا الوطن

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: إن سلطة الطاقة أبلغتهم ظهر اليوم الاثنين، بإيقاف عمل مولد كهربائي عن العمل من أصل ثلاثة مولدات تعمل بمحطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة.







وأوضحت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الكمية التي استلمتها من محطة توليد الكهرباء بلغت (57) ميجاوات بدلاً من (85) ميجاوات.





وأضافت الشركة: "الكمية التي نحصل عليها تقلصت وأرجعت سلطة الطاقة السبب لإغلاق (معبر كرم أبو سالم) بما لم يمكنهم من استلام كمية كافية من الوقود"، مرجحةً إطفاء مولد آخر خلال الساعات المقبلة.





وتابعت الشركة: "نتعامل مع الكمية المتوفرة لدينا، وحسب المناطق، ونحاول قدر الإمكان ما نستطيع توصيله للناس، ولدينا عجز بحدود ساعتين أو ثلاثة"، مبينةً أن الأمور ستضح أكثر غداً.





يذكر أن إسرائيل، أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، مما حال دون دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء وسط القطاع.