هنية: الجولان سيبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض السورية ونقف بجانب دمشق

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه من جديد برزت ملامح الخطة الأمريكية التي تستهدف المنطقة، والتي طالت اليوم الحقوق السورية.وقال في بيان له: إن هذه المواقف الأمريكية، وهذه القرارات الظالمة، التي تأتي من خلف البحار لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية، وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتل.وتابع هنية: "الجولان سوف يبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض السورية، وإننا نقف إلى جانب سوريا، أمام هذه الغطرسة الأمريكية التي لا تحترم الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي طالت أيضا قضيتي القدس واللاجئين".