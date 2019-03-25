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شؤون فلسطينية

طالع.. توجيهات مُهمة من داخلية غزة للمواطنين خلال التصعيد الإسرائيلي

طالع.. توجيهات مُهمة من داخلية غزة للمواطنين خلال التصعيد الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، توجيهات لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطالبت الوزارة، المواطنين بالابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.

ودعت الوزارة، إلى عدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.

وشددت على ضرورة عدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.

وأكدت على ضرورة عدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).

ونوهت إلى نه في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم(109).

ولفتت إلى ضرورة عدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.

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