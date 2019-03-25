الأمم المتحدة: وضع الجولان لم يتغير والجامعة العربية تؤكد بطلان إعلان ترامب

ووصف نتنياهو إعلان ترمب الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل بـ "التاريخي"، زاعما أن "هضبة الجولان أثبتت سنة 1973 أنها قادرة على امتصاص الهجوم الذي شن يومها ضدنا"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش واضح في القول، بأن وضع الجولان لم يتغير.من جهتها قالت جامعة الدول العربية، إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول الجولان، باطل شكلا وموضوعا.ووقّع ترامب اليوم الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على الجولان.