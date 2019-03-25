الداخلية بغزة تُعلن الاستنفار والجهوزية لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الاثنين، الاستنفار والجهوزية لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع.





وقالت الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية، والأجهزة الخدماتية كافة في حالة استنفار وجاهزية لمتابعة آثار العدوان، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين في ظل هذه الظروف، وللحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

