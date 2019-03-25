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ترامب يوقع الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان

ترامب يوقع الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على الجولان.

ووصف نتنياهو إعلان ترمب الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل بـ "التاريخي"، زاعماً أن "هضبة الجولان أثبتت سنة 1973 أنها قادرة على امتصاص الهجوم الذي شن يومها ضدنا"، وفق تعبيره.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد المسؤولان، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

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