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شؤون فلسطينية

القططي: المقاومة سترد بكل قوةّ على أي عدوان

القططي: المقاومة سترد بكل قوةّ على أي عدوان
رام الله - دنيا الوطن
حذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القُططي كيان الاحتلال "الإسرائيلي" من مغبّة شنّ عدوان عسكري على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال القُططي لصحيفة (الاستقلال): "إن المقاومة سترد بكل قوةّ على أي عدوان (مُتوقّع) على القطاع، وستعاقب الكيان الصهيوني في عقر داره، ابتداءً من تل أبيب إلى غلاف غزة وما بينهما".

وأكّد أن المقاومة لا تريد الحرب؛ لكنها مستعدّة لحماية شعبنا، والتّصدي والردّ على أيّ إرهاب قد يقترفه العدو ضد القطاع.

وتابع: "نُدرك تمامًا أن العدو الصهيوني يستطيع القتل والتدمير ويمتلك قوة عسكرية ونارية هائلة؛ لكن في المقابل المقاومة لديها شعب عظيم، وإرادة الانتصار على العدو في أرض فلسطين".

وأشار القططي إلى وجود "محاولات" مصرية لتهدئة الأوضاع؛  مستبعدا احتواءها مبكرًا، نظرًا لاستعدادات الاحتلال لعملية عسكرية كبيرة وعدوانه المتوقّع ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

 وأضاف: "العدو عادّةً يعتدي في بادئ الأمر، وبعد أن يحقق أهدافه المنشودة يمكن أن يسمح للأطراف المختلفة بالتدخل لتهدئة الأوضاع والأجواء المتوتّرة".

 وجدّد عضو المكتب السياسي للجهاد التأكيد على أن المقاومة لن تسمح بأن تستمر أوضاع غزة الاقتصادية والمعيشية الصعبة على حالها، "فشعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال ومستوطنيه الصهاينة العيش حياة طبيعية".

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