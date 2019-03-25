هنية: المقاومة قادرة على ردع أي تجاوز إسرائيلي للخطوط الحمراء





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يجب مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشاملة، بصف وطني موحد، وبتنسيق عالٍ مع الأشقاء العرب.وأضاف هنية، في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين: "القدس توحدنا والأسرى يوحدوننا والضفة توحدنا، ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا، وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال، فإن شعبنا لن يستسلم له، والمقاومة قادرة على ردعه.وتابع هنية: "تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة، وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال".