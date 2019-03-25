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شؤون فلسطينية

هنية: المقاومة قادرة على ردع أي تجاوز إسرائيلي للخطوط الحمراء

هنية: المقاومة قادرة على ردع أي تجاوز إسرائيلي للخطوط الحمراء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يجب مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشاملة، بصف وطني موحد، وبتنسيق عالٍ مع الأشقاء العرب.

وأضاف هنية، في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين: "القدس توحدنا والأسرى يوحدوننا والضفة توحدنا، ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا، وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال، فإن شعبنا لن يستسلم له، والمقاومة قادرة على ردعه.

وتابع هنية: "تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة، وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال".

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