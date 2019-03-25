الهباش يستنكر تسمية الحرم القدسي بـ "جبل الهيكل"

رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطينمستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية استخدام مصطلح " جبل الهيكل" في بيان رؤساء بعثات الإتحاد الأوروبي في مدينة القدس خلال الإشارة الىالمسجد الأقصى المبارك .وقال الهباش في تصريح صحفي ان القيادة الفلسطينية تستهجن هذه الصياغة واصفا ذلك بالمخالفة السافرة للقرارات الدولية وخاصة قرارات منظمة التبرية والثقافة والعلوم " اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة والتي أصدرت عدة قرارات تؤكد إسلامية مدينة القدس والحرم القدسي الشريف واعتبارهما تراث حضاري إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.وأضاف قاضي القضاة ان هذا البيان والذي تضمن مصطلحات مغلوطة ومضللة يعتبر استفزازا لمشاعر مئات ملايين المسلمين في أنحاء العالم الذين يمثل المسجدالأقصى المبارك جزءاً من عقيدتهم وعاصمتهم الروحية ، ناهيك عن كونه تعدي سافر على الثوابت الفلسطينية باعتبار القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف .وطالب الهباش الإتحاد الأوروبي بضرورة مراجعة هذا البيان وعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني والتراجع هن هذا المصطلح الذي يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بحق دولة الإحتلال في الحرم القدسي الشريف الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني وقيادته رفضا قاطعا ودفع الشعب الفلسطيني ثمنا لهذا الموقف وما زال الغالي والنفيس وهو مصمم على الدفاع عن أقصانا وحرمنا القدسي مهما كان الثمن.ودعا الإتحاد الأوروبي وبعثاته الديبلوماسية الى التوقف عن سياسة النفاق وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني والإلتزام بالقرارات والمواثيق الدولية التي تؤكد ان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م بما فيها القدس الشريف هي أراضيفلسطينية ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.