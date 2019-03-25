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مباشر | غزة تحت القصف.. إسرائيل تُعلن بدء عمليتها العسكرية بالقطاع

شؤون فلسطينية

قصف إسرائيلي لقطاع غزة وجيش الاحتلال يُعلن بدء عمليته العسكرية

قصف إسرائيلي لقطاع غزة وجيش الاحتلال يُعلن بدء عمليته العسكرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على قصف أهداف في قطاع غزة بالصواريخ.

وأقدمت الطائرات الإسرائيلية، على قصف موقع عسقلان شمال القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء في مهاجمة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إنها رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في هذه الأثناء.

ودعت الوزارة، كافة المواطنين؛ لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

يتبع..

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