قصف إسرائيلي لقطاع غزة وجيش الاحتلال يُعلن بدء عمليته العسكرية





من ناحيتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إنها رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في هذه الأثناء.





ودعت الوزارة، كافة المواطنين؛ لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



رام الله - دنيا الوطنأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على قصف أهداف في قطاع غزة بالصواريخ.وأقدمت الطائرات الإسرائيلية، على قصف موقع عسقلان شمال القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء في مهاجمة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.يتبع..