حماس لإسرائيل: أي حماقة تكلفتها ستفوق تقديراتكم.. ووزير إسرائيلي: ردنا قاسٍ جداً

وجهت حركة حماس، اليوم الاثنين، تهديداً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، والدخول في مواجهة جديدة مع جيش الاحتلال.





وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، تكلفتها ستفوق تقديراته.





وأضاف برهوم، عبر (فيسبوك): "سيجد الاحتلال نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا".





وفي السياق، قال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: :لن أخوض في مدة ونوعية الرد الإسرائيلي، فهناك الكثير من الخيارات، سيكون ردنا قاسياً جداً".



من ناحيتها، قال صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستقلع من مطار واشنطن في الساعة 22:00 مساءً، ومن المتوقع أن تهبط في مطار بن غوريون غداً الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 صباحًا.

رام الله - دنيا الوطن